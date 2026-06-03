Homem mata a companheira e o cunhado a facadas em Belo Jardim, no Agreste

O duplo homicídio aconteceu na noite desta segunda-feira (1º), em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco; o autor de crime foi preso pela Polícia Militar e conduzido a Delegacia

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 40 anos e o irmão dela, de 32, foram assassinados a golpes de faca na noite da segunda-feira (1º), em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O principal suspeito do duplo homicídio é o companheiro da mulher, que foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com as investigações iniciais, Karla Silva dos Santos foi atacada por Everaldo da Rocha Brito, de 57 anos, em um terreno baldio situado nos fundos do Hotel Asa Branca. Durante a agressão, o irmão dela, Antônio José dos Santos, tentou impedir o ataque e também acabou sendo atingido diversas vezes pelo suspeito.

Karla não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro. Antônio chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Belo Jardim, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Apesar dos esforços da equipe médica, ele teve o óbito confirmado na unidade de saúde.

Após o crime, policiais militares isolaram a área para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC). O corpo de Karla foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), enquanto as equipes iniciaram diligências para localizar o autor do ataque.

Segundo a polícia, Everaldo da Rocha Brito foi encontrado nas proximidades e conduzido à delegacia. Em depoimento, ele alegou que o crime teria ocorrido após uma discussão com a companheira, durante a qual teria sido ameaçado de morte.

O caso foi registrado como feminicídio e homicídio consumado e está sendo investigado pela Delegacia de Belo Jardim. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito passou pelos procedimentos legais e permaneceu à disposição da Justiça.

“Ele (o suspeito) foi levado à delegacia e após realização dos procedimentos cabíveis, ficou à disposição da justiça”, destacou a PCPE.

