Homem sequestrado em Porto de Galinhas é encontrado morto a tiros em Jaboatão

O corpo da vítima foi localizado na manhã desta terça-feira (2), às margens da BR-101, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Um homem foi encontrado morto a tiros após ser sequestrado na manhã desta terça-feira (2), às margens da BR-101, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A vítima foi identificada como Jonathan.

De acordo com informações repassadas à Polícia, na noite da segunda-feira (1º), suspeitos invadiram a residência onde ele estava morando, em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

Durante a ação, os invasores teriam efetuado disparos contra o cachorro da vítima, que morreu no imóvel. Em seguida, Jonathan foi retirado à força da casa e levado pelos criminosos.

Na manhã seguinte, o corpo foi localizado próximo à fábrica da Vitarella, apresentando diversas perfurações provocadas por arma de fogo.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Ainda segundo os relatos, a vítima era morador do bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife, mas havia se mudado recentemente para Porto de Galinhas.

A Polícia não descarta a hipótese do crime ter relação com o tráfico de drogas.

O caso registrado como homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos”, destacou a Polícia Civil do estado.

