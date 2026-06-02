Guarda municipal de posto de saúde é sequestrado no trabalho em Carpina

Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um porteiro de uma unidade de saúde foi sequestrado por homens armados enquanto trabalhava na madrugada desta terça-feira (2), em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Informações preliminares apontam que a vítima já foi libertada e está em casa. O caso aconteceu na Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand, localizada no bairro de Santa Cruz.

De acordo com relatos iniciais, quatro homens chegaram ao local em um carro branco por volta das 0h30. Armados, eles renderam o funcionário que estava de plantão e o obrigaram a entrar no veículo antes de deixar a unidade.

As circunstâncias da ação ainda estão sendo apuradas. A Polícia Militar de Pernambuco informou que equipes do 2º Batalhão foram acionadas após o registro da ocorrência e iniciaram buscas na região. As diligências tiveram como objetivo localizar a vítima e reunir informações sobre os responsáveis pelo sequestro. A vítima foi solta no mesmo dia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como sequestro e cárcere privado pela 11ª Delegacia Seccional de Goiana. Um inquérito policial foi instaurado para esclarecer a dinâmica do crime e identificar os suspeitos.

Após a repercussão do caso, a Prefeitura de Carpina esclareceu que a vítima não é guarda municipal, como chegou a ser divulgado em publicações nas redes sociais. Segundo a gestão, trata-se de um porteiro que atua na unidade de saúde onde ocorreu o sequestro.

A administração municipal informou ainda que está acompanhando o caso, prestando apoio às investigações e colaborando com os órgãos de segurança. A prefeitura também manifestou solidariedade à família do trabalhador e afirmou que aguarda a conclusão das apurações para o esclarecimento dos fatos. Até o momento, ninguém foi preso.