O médico foi sequestrado e feito de refém durante um assalto na madrugada desta terça-feira (5), na Avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, na zona norte do Recife

Médico é sequestrado durante assalto após sair de farmácia nos Aflitos, zona norte do Recife (Foto: REPRODUÇÃO/Qualiport Vision)

Um médico de 48 anos foi sequestrado e feito refém durante um assalto na madrugada desta terça-feira (5), na Avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, na zona norte do Recife. A vítima deixava uma farmácia quando foi abordada por dois criminosos armados.

Imagens de câmeras de segurança mostram os suspeitos escondidos nas proximidades do estabelecimento, em frente ao prédio da Secretaria de Mobilidade, aguardando a saída do médico.

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No momento em que a vítima deixa o local e entra no veículo, um dos criminosos se aproxima, abre a porta do carona e anuncia o assalto. Em seguida, o comparsa se junta à ação.

De acordo com relato da vítima à polícia, ele foi obrigado a dirigir até o bairro de Beberibe, onde foi liberado. Os assaltantes fugiram levando o carro, o celular e o relógio.

Após ser solto, o médico conseguiu ajuda com um motorista por aplicativo em um posto de combustíveis. Em seguida, foi até a delegacia, onde registrou o boletim de ocorrência e informou sobre o rastreamento do aparelho.

Com base nas informações, policiais localizaram o veículo abandonado no bairro de Campo Grande, também na Zona Norte do Recife.

O caso foi registrado na Central de Plantões da Capital (CEPLANC) como roubo de veículo e roubo com restrição de liberdade da vítima.

“As diligências seguem até o esclarecimento do fato”, destacou a Polícia Civil do estado.

