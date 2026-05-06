O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (5), na BR-232, no bairro do Planalto, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco

Sequestro de caminhoneiro termina com dois presos e um morto na BR-232, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco (Reprodução/PMPE)

Um caminhoneiro foi resgatado, dois suspeitos foram presos e um morto, após um sequestro seguido de perseguição e troca de tiros na madrugada desta terça-feira (6), na BR-232, no bairro do Planalto, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3h durante a Operação Cactus, realizada pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI).

Segundo o tenente Sampaio, em entrevista à TV Guararapes, os policiais identificaram um Fiat Mobi com três ocupantes em atitude suspeita. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e chegou a jogar o carro contra um dos agentes, dando início a uma perseguição. Após o acompanhamento tático, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram por uma área de caatinga.

Durante a vistoria no carro, os policiais encontraram o caminhoneiro Rosemiro Joaquim dos Santos no porta-malas, amarrado, amordaçado e vendado. Ele relatou que havia sido sequestrado enquanto descansava na boleia do caminhão, em um posto de combustíveis na BR-316, em Araripina, por dois homens armados.

Ainda nas buscas, um dos suspeitos, identificado como Weverton Félix da Silva, foi capturado escondido sob galhos. Outros dois conseguiram fugir.

Caminhão interceptado

O caminhão roubado foi localizado pouco depois, trafegando pela BR-232. Durante nova perseguição, os suspeitos saltaram do veículo em movimento e passaram a atirar contra os policiais, que revidaram.

O caminhão, que transportava uma carga de óleo de soja avaliada em mais de R$ 100 mil, tombou às margens da rodovia.

Na troca de tiros, um dos suspeitos, identificado como Valmir Fernandes, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38.

Ainda segundo a polícia, durante interrogatório, o suspeito preso informou que um sexto envolvido, identificado como Felipe Melo Matos, dava apoio logístico ao grupo em uma pousada às margens da BR-232.

O homem foi localizado e detido. No local, foram apreendidos celulares, pertences e documentos.

Dinâmica do sequestro

De acordo com o relato da vítima, o sequestro começou em Araripina, quando dois homens armados anunciaram o assalto e assumiram o controle do caminhão.

Já nas proximidades de Ouricuri, o grupo se encontrou com outros comparsas que estavam no Fiat Mobi. Eles passaram a dar suporte à ação criminosa. Segundo a Polícia, os suspeitos seguiam em direção a Arcoverde, onde a carga seria repassada.

O que diz a Polícia

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que durante a ação dois homens, de 25 e 34 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de roubo de carga, roubo com restrição da liberdade da vítima, associação criminosa, posse e uso de entorpecentes.

“Os autores foram capturados e conduzidos à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça após audiência de custódia”, destacou a PCPE.

