O sequestro aconteceu na noite desta quarta-feira (20), no bairro Maria Auxiliadora, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco; as vítimas foram liberadas horas depois no bairro Indianópolis

Cantor Guilherme Topado sofre sequestro relâmpagos em Caruaru; confira vídeo (Reprodução/Redes Sociais)

O cantor Guilherme Topado, de 29 anos, compartilhou nas redes sociais o vídeo da câmera de segurança que mostra o momento exato em que ele e a noiva, Thalyta Diniz, de 25 anos, foram vítimas de um sequestro relâmpago na noite desta quarta-feira (20), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações divulgadas pelo artista, o crime aconteceu por volta das 19h40. O casal chegava à residência do pai do cantor, no bairro Maria Auxiliadora, quando foi surpreendido por criminosos armados que estavam em um carro. Nas imagens de uma câmera de segurança é possível ver o momento em que o carro dos criminosos para em frente ao imóvel.

Após desembarcarem do veículo, Guilherme e a noiva são abordados pelos criminosos, rendidos e obrigados a entrar no carro. Em seguida, os suspeitos deixam o local levando as vítimas.

De acordo com informações extraoficiais, durante o período em que esteve sob o poder dos criminosos, o cantor foi obrigado a realizar diversas transferências bancárias via PIX.

Após a ação criminosa, o casal foi liberado nas proximidades do Caruaru Shopping, no bairro Indianópolis. Apesar do susto, os dois não ficaram feridos.

Através das redes sociais, o cantor tranquilizou os seguidores e afirmou que ele e a noiva estavam bem. “Fui sequestrado, foram momentos difíceis, mas já está tudo bem”, escreveu.

Já Thalyta também comentou sobre o caso. “Pessoal, obrigada pela preocupação. Está tudo bem e em paz! A família Guilherme Topado agradece a todos que se solidarizaram neste momento”, publicou.

Ainda de acordo com as informações, esta não é a primeira vez que o artista é alvo de criminosos.

Entre os dias 29 e 30 de abril, bandidos invadiram o lava jato pertencente ao cantor e levaram três maquinas de polir, uma caixa JBL 310, pontos de retorno sem fios e outros pertences do estabelecimento.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de roubou a transeunte está sob a responsabilidade da Delegacia de Caruaru.

"Eles foram colocados à força no interior de um veículo e coagidos a realizarem transferências bancárias. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento", disse a PCPE.