Cratera na BR-101: duas faixas foram rasgadas para reparo e obra não tem prazo para conclusão

Obras para reparo da cratera que se abriu no km 86 da BR-101, nesta segunda (11), foram iniciadas, mas não têm prazo para conclusão e as duas faixas da rodovia no sentido Recife-Jaboatão seguem interditadas

Duas faixas foram rasgadas para reparo de cratera na BR-101; obra não tem prazo para conclusão (Reprodução de Vídeo/TV Guararapes)

As obras de reparo no km 86 da BR-101, onde se abriu uma cratera, gerando a interdição das duas faixas desde a madrugada da última segunda-feira (11), tiveram início, mas não tem data prevista para conclusão.

O trecho precisou ser rasgado, de uma faixa a outra, no sentido Recife-Jaboatão dos Guararapes.



Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a melhor rota alternativa para o motorista que trafega pela região é pegar a antiga BR-101, em Pontezinha/Ponte dos Carvalhos.



Desde a interdição das duas faixas, na segunda, o fluxo de veículos estava sendo desviado pelo acostamento da rodovia.



Grandes engarrafamentos foram registrados ao longo do dia, chegando a cerca de 12km.

