Veja as praias com mais ataques de tubarão em Pernambuco

Com os ataques em Piedade, no domingo (31), e em Boa Viagem, na segunda (1), Pernambuco chegou a 84 ocorrências com tubarão desde 1992

Imagem ilustrativa de tubarão (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Com o ataque de domingo (31), em Jaboatão dos Guararapes, e o de segunda (1º), no Recife, Pernambuco chegou a 84 incidentes com tubarão desde 1992, início da série histórica de monitoramento do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

A maior parte das ocorrências, 70, foi registrada no Grande Recife. Veja a lista de locais com mais ataques de tubarão no estado:

Praia de Boa Viagem (Recife) - 25 casos

Praia de Piedade (Jaboatão) - 24 casos

Fernando de Noronha - 14 casos

Del Chifre (Olinda) - 6 casos

Praia do Paiva (Cabo de Santo Agostinho) - 4 casos

Pina (Recife) - 3 casos

Praia de Candeias (Jaboatão) - 2 casos

Ataques recentes

Um menino de 11 anos foi mordido na Praia de Piedade, em Jaboatão, no domingo (31). Ele teve a perna esquerda amputada e está internado no Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife. O quadro de saúde é considerado grave.





No dia seguinte, a estudante Marcela Santos, de 19, foi atacada na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. A jovem perdeu a perna direita e também está internada no HR, em estado grave.

Os dois casos aconteceram a aproximadamente 10 quilômetros de distância um do outro. Segundo o Cemit, o tubarão do incidente em Piedade é cabeça-chata, e o que mordeu a mulher em Boa Viagem é um tubarão-tigre de cerca de três metros. As duas espécies são comuns no litoral do Grande Recife.

