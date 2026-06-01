Menino mordido por tubarão em Piedade aguarda prazo de 48h para ser extubado

Familiares estiveram no Hospital da Restauração na tarde desta segunda-feira (1º) para receber atualizações do estado de saúde do menino de 11 anos

Homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O menino de 11 anos que teve a perna esquerda amputada após ser mordido por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI) do Hospital da Restauração (HR), no Recife. Segundo o avô dele, Manoel Genésio, de 69 anos, o estado de saúde do garoto continua grave, mas estável.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco nesta segunda-feira (1º), Manoel Genésio afirmou que o menino apresentou evolução clínica nas últimas horas. Segundo ele, o neto permanece sob cuidados intensivos e ainda utiliza suporte respiratório.

“Ele ainda está com respiração artificial. O pai dele, que é meu filho, chegou de Manaus para ficar no hospital. Agora estamos aguardando dar as 48 horas para que ele seja extubado”, afirmou o avô.



Ele informou ainda que o neto segue acompanhado pela equipe médica da unidade e que, apesar da gravidade do caso, a estabilidade do quadro trouxe um alívio para os parentes.

O menino foi mordido por um tubarão na tarde do domingo (31) enquanto estava na praia de Piedade. Ele sofreu ferimentos graves na perna e na mão esquerdas e precisou passar por uma cirurgia de emergência no Hospital da Restauração. Em razão da gravidade das lesões, a perna esquerda foi amputada.

A criança foi retirada da água por familiares e recebeu os primeiros socorros de banhistas e guarda-vidas ainda na faixa de areia, antes de ser encaminhada ao Hospital da Restauração. De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), o animal envolvido no incidente era um tubarão-cabeça-chata, espécie conhecida por frequentar águas rasas em busca de alimento. O caso ocorreu em um trecho da praia que possui placas alertando para o risco de incidentes com tubarões.