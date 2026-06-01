° / °
Vida Urbana
TUBARÃO

Primeiros socorros foram fundamentais para jovem mordida por tubarão no Recife, diz médico

Marcela Vitória é estudante de Direito e estava aproveitando a praia com o primo quando foi mordida por um tubarão-tigre, em Boa Viagem

Adelmo Lucena

Publicado: 01/06/2026 às 20:24

Seguir no Google News Seguir

Médico Petrus Andrade Lima, diretor-geral do Hospital da Restauração (HR)/Foto: Karol Rodrigues/DP Foto

Médico Petrus Andrade Lima, diretor-geral do Hospital da Restauração (HR) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Os primeiros socorros prestado à jovem Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, vítima de um a mordida de tubarão ocorrido na tarde desta segunda-feira (1º), na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foram "fundamentais" para sua sobrevivência, segundo análise do médico e diretor-geral do Hospital da Restauração (HR), Petrus Andrade Lima. A paciente passou por cirurgia para tratar uma lesão na coxa e deverá ser encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após o procedimento.

Segundo o médico, Marcela chegou à unidade já intubada e em estado crítico, após receber os primeiros atendimentos na praia e ser levada inicialmente para o Hospital Alfa, também na Zona Sul da capital.

“Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no Hospital Alfa e foi transferida diretamente para o bloco cirúrgico, onde está concluindo o procedimento para regularização da lesão na coxa. Após a cirurgia, será encaminhada para a UTI”, explicou o médico.

De acordo com o profissional, a paciente apresentava um quadro de choque hemorrágico, provocado pela perda significativa de sangue em decorrência dos ferimentos causados pelo ataque. O médico destacou que o atendimento realizado ainda na faixa de areia foi decisivo para que ela chegasse com vida ao hospital.

“Sem dúvida, os primeiros socorros realizados ainda na praia foram fundamentais para a sua sobrevivência. A equipe de atendimento pré-hospitalar que prestou assistência, incluindo os profissionais que a atenderam no Hospital Alfa, realizou o procedimento de intubação. Ela chegou ao hospital já intubada, sedada e sem consciência”, detalhou o médico.

Marcela mora em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, e estava na praia acompanhada do primo Jonas André, de 37 anos, quando foi atacada. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a jovem é retirada da água e socorrida por equipes de resgate sem a perna.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) realizaram o resgate e prestaram os primeiros atendimentos ainda na beira da praia antes do encaminhamento ao Hospital Alfa.

Este foi o segundo incidente envolvendo tubarões registrado em Pernambuco em dois dias consecutivos. De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), a área onde ocorreu o ataque não registrava casos desse tipo desde 2013. Próximo ao local do incidente, nas imediações da Padaria Boa Viagem, há placas alertando os banhistas sobre o risco de ataques de tubarão.

Diferentemente do caso registrado no domingo (31), o animal envolvido foi um tubarão-tigre, uma das espécies mais comuns no litoral de Pernambuco. Ele está entre as mais frequentemente associadas a incidentes com seres humanos em todo o mundo e pode atingir mais de cinco metros de comprimento e receber esse nome devido às listras escuras presentes no corpo dos exemplares mais jovens.

Menino mordido por tubarão em Piedade segue em estado grave

O menino de 11 anos atacado por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, teve a perna esquerda amputada após passar por uma cirurgia de emergência no Hospital da Restauração. A criança permanece internada em estado grave.

Segundo o diretor-geral da unidade de saúde, Petrus Andrade, a gravidade dos ferimentos tornou impossível a preservação do membro. 

Além da amputação da perna esquerda, o menino também sofreu ferimentos na mão esquerda. De acordo com o hospital, a mordida provocou fraturas no local, mas não houve necessidade de amputação do membro superior. A vítima foi socorrida após o ataque e encaminhada ao Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia e segue recebendo cuidados intensivos.

"Sem dúvida nenhuma, as duas vítimas precisaram de uma grande quantidade de sangue e hemoderivados, e possivelmente ainda precisarão ao longo do internamento", destacou o médico Petrus Andrade Lima.

"É muito precoce para eu falar sobre tempo de recuperação [das vítimas]. Como expliquei anteriormente, a evolução clínica ao longo dos próximos dias vai nos mostrar questões importantes, como o desenvolvimento ou não de infecções, e isso vai nos dar uma orientação mais precisa em relação ao tempo de recuperação", complementou.

Veja também:

De acordo com o Cemit, este é o 84º incidente envolvendo tubarões no litoral de Pernambuco desde 1992. Além disso, o caso desta segunda-feira também representa o 25º incidente documentado pelo Comitê na Praia de Boa Viagem. A Secretaria de Saúde informou que, em "janeiro de 2025, foram instaladas 150 novas placas de alerta ao longo dos 33 quilômetros da faixa litorânea sujeita a incidentes com tubarões, abrangendo o trecho entre a Praia do Farol, em Olinda, e a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. Desse total, 60 placas foram instaladas no Recife."

Como forma de entender os comportamentos destes animais na costa pernambucana, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) vai passar a monitorar os tubarões por meio de microchips. O trabalho faz parte de um edital lançado pela gestão estadual com investimento de R$ 1,052 milhão e deverá durar 24 meses.

Mulher teve perna decepada por tubarão nesta segunda-feira (1º)
Placa de alerta na Praia de Piedade, onde menino de 11 anos foi mordido por tubarão
Placa de aviso de perigo de ataque de tubarão em Piedade
boa viagem , MORDIDA , tubarão
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP