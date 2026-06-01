Primeiros socorros foram fundamentais para jovem mordida por tubarão no Recife, diz médico

Marcela Vitória é estudante de Direito e estava aproveitando a praia com o primo quando foi mordida por um tubarão-tigre, em Boa Viagem

Médico Petrus Andrade Lima, diretor-geral do Hospital da Restauração (HR) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Os primeiros socorros prestado à jovem Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, vítima de um a mordida de tubarão ocorrido na tarde desta segunda-feira (1º), na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foram "fundamentais" para sua sobrevivência, segundo análise do médico e diretor-geral do Hospital da Restauração (HR), Petrus Andrade Lima. A paciente passou por cirurgia para tratar uma lesão na coxa e deverá ser encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após o procedimento.

Segundo o médico, Marcela chegou à unidade já intubada e em estado crítico, após receber os primeiros atendimentos na praia e ser levada inicialmente para o Hospital Alfa, também na Zona Sul da capital.

“Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no Hospital Alfa e foi transferida diretamente para o bloco cirúrgico, onde está concluindo o procedimento para regularização da lesão na coxa. Após a cirurgia, será encaminhada para a UTI”, explicou o médico.

De acordo com o profissional, a paciente apresentava um quadro de choque hemorrágico, provocado pela perda significativa de sangue em decorrência dos ferimentos causados pelo ataque. O médico destacou que o atendimento realizado ainda na faixa de areia foi decisivo para que ela chegasse com vida ao hospital.

“Sem dúvida, os primeiros socorros realizados ainda na praia foram fundamentais para a sua sobrevivência. A equipe de atendimento pré-hospitalar que prestou assistência, incluindo os profissionais que a atenderam no Hospital Alfa, realizou o procedimento de intubação. Ela chegou ao hospital já intubada, sedada e sem consciência”, detalhou o médico.

Marcela mora em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, e estava na praia acompanhada do primo Jonas André, de 37 anos, quando foi atacada. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a jovem é retirada da água e socorrida por equipes de resgate sem a perna.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) realizaram o resgate e prestaram os primeiros atendimentos ainda na beira da praia antes do encaminhamento ao Hospital Alfa.

Este foi o segundo incidente envolvendo tubarões registrado em Pernambuco em dois dias consecutivos. De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), a área onde ocorreu o ataque não registrava casos desse tipo desde 2013. Próximo ao local do incidente, nas imediações da Padaria Boa Viagem, há placas alertando os banhistas sobre o risco de ataques de tubarão.

Diferentemente do caso registrado no domingo (31), o animal envolvido foi um tubarão-tigre, uma das espécies mais comuns no litoral de Pernambuco. Ele está entre as mais frequentemente associadas a incidentes com seres humanos em todo o mundo e pode atingir mais de cinco metros de comprimento e receber esse nome devido às listras escuras presentes no corpo dos exemplares mais jovens.

Menino mordido por tubarão em Piedade segue em estado grave



O menino de 11 anos atacado por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, teve a perna esquerda amputada após passar por uma cirurgia de emergência no Hospital da Restauração. A criança permanece internada em estado grave.

Segundo o diretor-geral da unidade de saúde, Petrus Andrade, a gravidade dos ferimentos tornou impossível a preservação do membro.

Além da amputação da perna esquerda, o menino também sofreu ferimentos na mão esquerda. De acordo com o hospital, a mordida provocou fraturas no local, mas não houve necessidade de amputação do membro superior. A vítima foi socorrida após o ataque e encaminhada ao Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia e segue recebendo cuidados intensivos.

"Sem dúvida nenhuma, as duas vítimas precisaram de uma grande quantidade de sangue e hemoderivados, e possivelmente ainda precisarão ao longo do internamento", destacou o médico Petrus Andrade Lima.

"É muito precoce para eu falar sobre tempo de recuperação [das vítimas]. Como expliquei anteriormente, a evolução clínica ao longo dos próximos dias vai nos mostrar questões importantes, como o desenvolvimento ou não de infecções, e isso vai nos dar uma orientação mais precisa em relação ao tempo de recuperação", complementou.



De acordo com o Cemit, este é o 84º incidente envolvendo tubarões no litoral de Pernambuco desde 1992. Além disso, o caso desta segunda-feira também representa o 25º incidente documentado pelo Comitê na Praia de Boa Viagem. A Secretaria de Saúde informou que, em "janeiro de 2025, foram instaladas 150 novas placas de alerta ao longo dos 33 quilômetros da faixa litorânea sujeita a incidentes com tubarões, abrangendo o trecho entre a Praia do Farol, em Olinda, e a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. Desse total, 60 placas foram instaladas no Recife."

Como forma de entender os comportamentos destes animais na costa pernambucana, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) vai passar a monitorar os tubarões por meio de microchips. O trabalho faz parte de um edital lançado pela gestão estadual com investimento de R$ 1,052 milhão e deverá durar 24 meses.