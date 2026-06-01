Praias de Piedade e Boa Viagem concentram mais da metade dos ataques de tubarões em Pernambuco

Segundo dados do CEMIT, dos 83 ataques de tubarões registrados em Pernambuco, 24 aconteceram na Praia de Piedade, mesmo quantitativo registrado em Boa Viagem

Ao todo, segundo o CEMIT, foram registrados 83 ataques de tubarões em Pernambuco desde 1992, ano de início da contabilização dos casos. (Foto: Cadu Silva / Vida Urbana DP)

O ataque de tubarão que resultou na amputação da perna esquerda de um menino de 11 anos, neste domingo (31), em Jaboatão dos Guararapes, fez com que a Praia de Piedade se tornasse, junto com a Praia de Boa Viagem, no Recife, as faixas litorâneas que mais registraram incidentes com tubarões em Pernambuco.

Segundo dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT), a Praia de Piedade já registrou 24 ataques de tubarões, mesmo quantitativo registrado em Boa Viagem. Com isso, as duas localidades concentram 57,8% dos incidentes dessa natureza no estado.

Ao todo, segundo o CEMIT, foram registrados 83 ataques de tubarões em Pernambuco desde 1992, ano de início da contabilização dos casos. Desse quantitativo, 69 aconteceram na Região Metropolitana do Recife (RMR) e 14 em Fernando de Noronha.

Casos em 2026

Só esse ano, foram notificados três ataques de tubarões em Pernambuco, sendo último o caso do menino de 11 anos, que segue internado em estado grave no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Segundo informações do diretor geral do HR, Petrus Lima, o menino também sofreu uma fratura na mão esquerda.

Os outros dois casos de 2026 aconteceram em janeiro. O primeiro, sem gravidade, ocorreu em Fernando de Noronha, onde uma turista sofreu uma mordida de um tubarão-lixa na perna direita enquanto fazia um mergulho livre (apneia) na região do Porto de Santo Antônio.

Já o segundo caso desse ano, registrado na Praia Del Chifre, em Olinda, resultou na morte de um adolescente de 13 anos, que não resistiu aos ferimentos da mordida do animal.

Cidades com mais ataques de tubarões em Pernambuco

Conforme o CEMIT, Jaboatão dos Guararapes é a cidade com maior número de ataques de tubarões em Pernambuco. Ao todo, foram registrados no município 28 casos, sendo 24 na Praia de Piedade, dois na Praia de Barra de Jangada e dois na Praia de Candeias.

Na sequência dos municípios com o maior número de ataques de tubarões, está Recife com 27 casos, sendo 24 na Praia de Boa Viagem e três na Praia do Pina.

A terceira localidade com mais ocorrência dessa natureza é o arquipélago de Fernando de Noronha, que registrou 14 casos.

Cidades como Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho e Goiana também registraram incidentes com tubarões.

Quantitativo de pessoas mortas

Até o momento, dos 83 casos contabilizados em Pernambuco, 27 resultaram em mortes, enquanto que 56 ataques deixaram ferimentos nas vítimas, com algumas precisando amputar membros do corpo.

Com relação a origem das vítimas, 59 dos ataques aconteceram com pessoas que residiam em Pernambuco. Outros 18 casos aconteceram com turistas e seis não foram identificados a origem da vítima.

Dentro desses ataques, 40 foram contra banhistas, 38 contra surfistas e cinco contra mergulhadores.

