Ataque de tubarão na Praia de Piedade é o terceiro de 2026 em Pernambuco

Em 2026, o estado de Pernambuco registrou ataques de tubarão na Praia de Del Chifre, em Olinda, e em Fernando de Noronha, antes do episódio da tarde deste domingo (31), na praia de Piedade, em Jaboatão

Tubarão envolvido no ataque na Praia do Chifre possuí entre 3 e 3,5 metros de comprimento, diz Cemit (Fotto: Divulgação/CEMIT)

Em janeiro, uma turista foi atacada por tubarão-lixa, em Fernando de Noronha e, no mesmo mês, um adolescente foi atacado na Praia de Del Chifre, em Olinda

Sobre para 83 o número de ataques de tubarão em Pernambuco, com o ocorrido neste domingo (31), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Um menino de 11 anos foi atacado, por volta das 13h30, na altura do antigo Hotel Dorisol. Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBPE), a criança apresentava ferimentos nos membros superiores e inferiores.

Ele foi socorrido primeiro para o Hospital da Aeronáutica, segundo nota do CBPE. Mas, segundo o Diario apurou foi encaminhado para o Hospital da Restauração.

Ainda de acordo com a nota enviada pelo Corpo de Bombeiros, a área onde ocorreu o incidente está incluída no decreto estadual 21.402/1999, que alerta para o risco de incidente com animais — conforme a sinalização existente no local.

Como aconteceram os casos anteriores

No início do ano, uma turista sofreu uma mordida de um tubarão-lixa na perna direita enquanto fazia um mergulho livre (apneia) na região do Porto de Santo Antônio. O caso não foi grave.

No final do mesmo do mês, um adolescente, de 13 anos, foi atacado na Praia Del Chifre, em Olinda. Ele não resistiu aos ferimentos.

Em 34 anos, Pernambuco teve 83 ataques de tubarão, resultando em 27 mortes em decorrência dos incidentes.