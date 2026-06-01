Tubarão cabeça-chata foi responsável por ataque a menino de 11 anos em Piedade, diz o Cemit

O ataque ao menino de 11 anos aconteceu na tarde deste domingo, em Piedade, em Jaboatão dos Guararespes; ele teve a perna amputada e segue internado no HR

Tubarão envolvido no ataque na Praia do Chifre possuí entre 3 e 3,5 metros de comprimento, diz Cemit (Fotto: Divulgação/CEMIT)

O menino de 11 anos atacado no começo da tarde deste domingo (31), em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi vítima de uma tubarão da espécie cabeça-chata.

A confirmação veio na manhã desta segunda pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).



O menino, que teve a perna amputada, segue internado no Hospital da Restauração (HR), na região central do Recife.



O ataque aconteceu no começo da tarde deste domingo, em Piedade, nas imediações do antigo Hotel Dorisol.



Na companhia do tio, Aldemir José, da prima e de colegas, o garoto entrou no mar de Piedade, apesar das placas sinalizando o perigo de ataques de tubarão no local.



“Pouco antes do ataque estávamos todos no mar. Eu tinha acabado de sair. Mas ficaram meu sobrinho, minha filha e o colega deles. Quando escutei algo diferente. Ao olhar para o mar só vi o sangue. Não pensei duas vezes e entrei para tirar ele dali”, lembra o tio.