Garoto de 12 anos é mordido por tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

Vítima teve perna e mão esquerdas atingidas. Ataque aconteceu por volta das 13h30 deste domingo (31), segundo contou testemunha ao Diario

Ataque aconteceu por volta das 13h30 deste domingo (31), na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (Foto: Reprodução/Cortesia)

Um garoto de 12 anos foi mordido por um tubarão na tarde deste domingo (31), na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

O Diario de Pernambuco conversou com uma pessoa que estava na praia no momento do ataque. Segundo a banhista, que preferiu não se identificar, tudo aconteceu por volta das 13h30, numa região da praia próxima ao antigo Hotel Dorisol, em Piedade.

A testemunha contou ao Diario que o garoto foi atingido na perna esquerda e na mão esquerda.

“Os bombeiros socorreram ele, tinha uma médica na hora e ela fez os primeiros socorros. A pressão dele baixou muito, ele perdeu muito sangue. Deus queira que ele resista”, comentou.

Ainda de acordo com as informações obtidas pelo Diario, o garoto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ainda não há informações sobre o hospital para onde ele foi levado.

O que diz o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE)

Até o momento, o caso não foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). A corporação informou que está "levantando todas as informações para assim que possível, repassar".

Histórico

Este é o terceiro ataque de tubarão neste ano no litoral pernambucano. O mais recente aconteceu no dia 29 de janeiro, quando um adolescente de 13 anos foi mordido na perna. Ele chegou a ser levado para o Hospital do Tricentenário, também em Olinda, mas, segundo um médico da unidade de saúde, chegou já sem vida.

Com o caso deste domingo, Pernambuco registra 83 ataques de tubarão nos últimos 34 anos, o que configura uma média de 2,44 casos anuais.

De acordo com a última atualização do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidente com Tubarões (CEMIT), as áreas com maior concentração de ocorrências são: Boa Viagem, no Recife (24 registros); Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (23); e Del Chifre, em Olinda (6).

A Praia de Piedade agora iguala o número de registros da Praia de Boa Viagem, ambas, com 24.

Ainda segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidente com Tubarões (CEMIT), em 33 quilômetros do litoral do Grande Recife, entre a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, até a Praia do Farol, em Olinda, há risco crítico de incidente.

Em janeiro, o Diario noticiou em primeira mão que o CEMIT retomará o monitoramento de tubarões em 2026, após 11 anos de suspensão. O trabalho será reativado por meio de um novo edital do Programa Cientista Arretado, do Governo do Estado.

[Esta matéria está em atualização]

