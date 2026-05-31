Garoto de 12 anos é mordido por tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes
Vítima teve perna e mão esquerdas atingidas. Ataque aconteceu por volta das 13h30 deste domingo (31), segundo contou testemunha ao Diario
Publicado: 31/05/2026 às 15:08
Ataque aconteceu por volta das 13h30 deste domingo (31), na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (Foto: Reprodução/Cortesia)
Um garoto de 12 anos foi mordido por um tubarão na tarde deste domingo (31), na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.
O Diario de Pernambuco conversou com uma pessoa que estava na praia no momento do ataque. Segundo a banhista, que preferiu não se identificar, tudo aconteceu por volta das 13h30, numa região da praia próxima ao antigo Hotel Dorisol, em Piedade.
A testemunha contou ao Diario que o garoto foi atingido na perna esquerda e na mão esquerda.
“Os bombeiros socorreram ele, tinha uma médica na hora e ela fez os primeiros socorros. A pressão dele baixou muito, ele perdeu muito sangue. Deus queira que ele resista”, comentou.
Ainda de acordo com as informações obtidas pelo Diario, o garoto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ainda não há informações sobre o hospital para onde ele foi levado.
O que diz o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE)
Até o momento, o caso não foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). A corporação informou que está "levantando todas as informações para assim que possível, repassar".
Histórico
Este é o terceiro ataque de tubarão neste ano no litoral pernambucano. O mais recente aconteceu no dia 29 de janeiro, quando um adolescente de 13 anos foi mordido na perna. Ele chegou a ser levado para o Hospital do Tricentenário, também em Olinda, mas, segundo um médico da unidade de saúde, chegou já sem vida.
Com o caso deste domingo, Pernambuco registra 83 ataques de tubarão nos últimos 34 anos, o que configura uma média de 2,44 casos anuais.
De acordo com a última atualização do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidente com Tubarões (CEMIT), as áreas com maior concentração de ocorrências são: Boa Viagem, no Recife (24 registros); Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (23); e Del Chifre, em Olinda (6).
A Praia de Piedade agora iguala o número de registros da Praia de Boa Viagem, ambas, com 24.
Ainda segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidente com Tubarões (CEMIT), em 33 quilômetros do litoral do Grande Recife, entre a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, até a Praia do Farol, em Olinda, há risco crítico de incidente.
Em janeiro, o Diario noticiou em primeira mão que o CEMIT retomará o monitoramento de tubarões em 2026, após 11 anos de suspensão. O trabalho será reativado por meio de um novo edital do Programa Cientista Arretado, do Governo do Estado.
[Esta matéria está em atualização]