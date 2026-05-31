Menino foi atacado por tubarão em área permitida para banho, mas com placa de 'sujeita a ataque'

Segundo a Secretária executiva do Cemit, Danise Alves, o local do ataque não apresentava condições boas para o banho

Placa alerta para risco de ataque de tubarão (Divulgação )

A área da Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, onde o menino de 11 anos foi atacado por um tubarão, não faz parte do trecho de 2,2 quilômetros do município onde o banho é proibido.

No local, existe placa de sujeita ao ataque. “Em Jaboatão, a proibição vai do Hotel BarraMares até a Igrejinha de Piedade. Onde o menino foi atacado, a placa informa que a área é sujeita a ataque e as informações de quando o banho deve ser evitado”, explicou a secretária executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves.

A gestora está no Hospital da Restauração, onde a vítima está internada, acompanhando o caso. Ele foi mordido por volta das 13h40, horário em que banhistas acionaram o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a secretária, ainda não se sabe qual a espécie do tubarão que atacou o menino. “Vamos esperar ele se reestabelecer para conversar com ele e tentar identificar a espécie”, disse.