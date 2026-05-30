Suspeito de furtos de controle de elevador de ônibus para PCDs é preso no Recife

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o homem é o principal suspeito de outros furtos de controles de elevador para pessoas com deficiência dos ônibus do Grande Recife

Homem foi flagrado com um controle de elevador para PCDs de ônibus, fios e uma faca (Foto: Divulgação/PMPE)

Um homem suspeito de furtar o controle do elevador para pessoas com deficiência de um ônibus foi preso em flagrante nesta sexta (29), no Bairro da Boa Vista, no Centro do Recife. A informação foi divulgada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Segundo a corporação, o homem foi flagrado portando o controle do elevador destinado a pessoas com deficiência, além de uma faca, uma serra e uma caixa com fios, após uma equipe de patrulha ser acionada para um furto em um ônibus.

“Ele foi imediatamente reconhecido pelos policiais como o principal suspeito de diversos furtos do mesmo equipamento registrados desde o início do mês, já investigados pela Polícia Civil”, destacou a PM.

Ainda conforme a nota da Polícia Militar, após a prisão, o suspeito, que não teve nome ou idade revelados, foi conduzido à Delegacia de Plantão, onde os objetos recuperados foram entregues.

O Diario procurou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e não obteve confirmação do registro do caso.

