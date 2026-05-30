Suspeito de furtos de controle de elevador de ônibus para PCDs é preso no Recife
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o homem é o principal suspeito de outros furtos de controles de elevador para pessoas com deficiência dos ônibus do Grande Recife
Publicado: 30/05/2026 às 12:48
Homem foi flagrado com um controle de elevador para PCDs de ônibus, fios e uma faca (Foto: Divulgação/PMPE)
Um homem suspeito de furtar o controle do elevador para pessoas com deficiência de um ônibus foi preso em flagrante nesta sexta (29), no Bairro da Boa Vista, no Centro do Recife. A informação foi divulgada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).
Segundo a corporação, o homem foi flagrado portando o controle do elevador destinado a pessoas com deficiência, além de uma faca, uma serra e uma caixa com fios, após uma equipe de patrulha ser acionada para um furto em um ônibus.
“Ele foi imediatamente reconhecido pelos policiais como o principal suspeito de diversos furtos do mesmo equipamento registrados desde o início do mês, já investigados pela Polícia Civil”, destacou a PM.
Ainda conforme a nota da Polícia Militar, após a prisão, o suspeito, que não teve nome ou idade revelados, foi conduzido à Delegacia de Plantão, onde os objetos recuperados foram entregues.
O Diario procurou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e não obteve confirmação do registro do caso.