Bolão de Olinda ganha mais de R$ 723 mil em aposta da Lotofácil

Cinco apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3698 da Lotofácil e faturaram mais de R$ 723 mil cada. Um bolão registrado em Olinda, no Grande Recife, foi um dos vencedores

Resultado foi divulgado nesta sexta (29) (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um bolão feito em Olinda, no Grande Recife, faturou mais de R$ 723 mil após acertar as 15 dezenas do concurso 3698 da Lotofácil, que teve o resultado divulgado nesta sexta (29), pela Loterias Caixa.

A aposta foi registrada digitalmente pela Hiper Sorte Loterias, uma casa lotérica de Bairro Novo, de acordo com a tabela da empresa.

Além de Pernambuco, outros quatro estados também tiveram apostas vencedoras – todas elas simples. Os vencedores são das cidades de Irece, na Bahia; Niterói, no Rio de Janeiro; Marau, no Rio Grande do Sul; e de São Paulo capital – todos eles faturaram exatamente R$723.634,15, segundo a publicação.

Quem não acertou o total de dezenas, mas ainda apostou em alguns números sorteados, também pode desembolsar algum valor. Ainda conforme a Caixa, 488 apostas bateram na trave com 14 dezenas, e ganharam R$ 1.531,93.

Outras 16.914 apostas que alcançaram 13 dezenas ganharam R$ 35, enquanto 198.237 apostas com 12 dezenas corretas ganharam, R$ 14. O valor para quem teve 11 acertos ficou em R$ 7.

O sorteio do concurso 3698 da Lotofácil foi realizado no Espaço da Sorte em São Paulo, na noite desta sexta (29).