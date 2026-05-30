Clássico Sport x Náutico terá mais de mil policiais militares neste sábado (30)

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), 1196 PMs farão a segurança do Clássico dos Clássicos, entre Sport e Náutico, que acontece neste sábado (30), na Ilha do Retiro

Esquema montado pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) lançará 1.196 policiais militares para a segurança do clássico entre Sport e Náutico neste sábado (30) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Mais de mil policiais militares farão parte do esquema de segurança do clássico entre Sport e Náutico neste sábado (30). A informação foi divulgada pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).

Segundo a pasta, 1196 policiais militares serão lançados. A área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com 1059 policiais, enquanto 137 PMs estarão dentro da Ilha do Retiro, palco do jogo, marcado para às 20h30.

“Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação de vândalos”, destacou a SDS.

Todas as operações policiais serão monitoradas por oficiais da Corporação por meio das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), informou a secretaria.

Duelo aguardado

Sport e Náutico protagonizam um dos confrontos mais aguardados desta edição da competição nacional. Além do peso histórico da rivalidade no futebol pernambucano, o duelo coloca frente a frente duas equipes que ocupam o G4 e seguem firmes na disputa pelo acesso à Série A.

A partida também pode valer a liderança da Série B. Atualmente, Timbu e Leão somam os mesmos 19 pontos, mas os alvirrubros aparecem na vice-liderança por terem uma vitória a mais que o rival, terceiro lugar. Em caso de triunfo de um dos lados e tropeço do São Bernardo, rubro-negros ou alvirrubros assumem a ponta da competição.