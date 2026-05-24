Aposta feita no Recife fatura quase R$ 70 mil na Mega-Sena especial de 30 anos
Sorteio aconteceu na manhã deste domingo (24)
Publicado: 24/05/2026 às 15:12
Aposta vencedora no Recife saiu da loteria Ipê, na Encruzilhada (Google Street View/reprodução)
Uma aposta feita no Recife faturou quase R$ 70 mil na Megaa-Sena de 30 anos. O sorteio, que aconteceu às 11h deste domingo (24), celebra as três décadas do concurso, distribuindo R$ 336.340.053,67, um dos maiores prêmios já pagos pela loteria fora da Mega da Virada.
A aposta vencedora na capital pernambucana levou o valor de R$ 69.450,10 e foi realizada na loteria Ipê, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife. Nesta edição, as dezenas sorteadas foram 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.
De acordo com a Caixa, duas apostas acertaram os seis números e vão dividir o prêmio principal. Cada ganhador receberá R$ 168.170.026,83.