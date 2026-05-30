Protesto por conta de prisão congestiona mais de 10km na BR-232 na Zona da Mata

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-232 foi fechada nos dois sentidos. O protesto foi motivado pela prisão de um morador da região, de acordo com a corporação

Congestionamento chegou a 10 quilômetros, segundo a PRF (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um protesto realizado na BR-232, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, causou mais de 10 quilômetros de congestionamento no sentido da via que leva ao interior do estado, na manhã deste sábado (10). A manifestação foi motivada pela prisão de um morador da região, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os dois sentidos da BR-232 foram bloqueados pelos manifestantes, que atearam fogo em materiais e entulhos, de acordo com a corporação. A circulação de trânsito no sentido interior do estado ficou restrita ao acostamento, o que gerou lentidão no fluxo.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou o acionamento para a ocorrência. Em nota, a corporação informou que mobilizou uma viatura de combate a incêndio, e que ninguém ficou ferido.

Conforme repassaram os bombeiros, equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) também estiveram no local.

A PRF comunicou que a via foi completamente liberada às 9h34.

