Ancelotti banca Neymar na Copa do Mundo e descarta corte por lesão: 'Não vou trocar ninguém'

Neymar fora da Copa? Ancelotti divulga lista de convocados da Seleção Brasileira para o Mundial de 2026. (Foto: Vítor Silva/CBF | ANTHONY WALLACE / AFP)

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, rechaçou qualquer possibilidade de desconvocação de Neymar para a Copa do Mundo, mesmo após a constatação de que a situação física do atacante é mais complexa do que o anunciado inicialmente. Exames detalhados realizados pelo departamento médico da CBF confirmaram que o camisa 10 sofreu uma lesão muscular de grau 2, divergindo do diagnóstico inicial enviado pelo Santos.

Apesar do cenário, o comandante blindou o elenco e garantiu a permanência do jogador para o Mundial.

"Não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26 e estes 26 vão jogar a Copa do Mundo", cravou Ancelotti.

Divergência de diagnósticos

Durante a coletiva, Ancelotti explicou a cronologia do caso, revelando que a comissão técnica já sabia de um problema físico antes da divulgação da lista oficial, embora a gravidade real só tenha sido descoberta depois.

"Antes da convocação recebemos um comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha um pequeno problema, um pequeno edema. E deixamos o Santos manejar o assunto até o dia 27", relatou o treinador.

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No entanto, a reviravolta aconteceu quando a Seleção Brasileira assumiu o controle médico do atleta. A reavaliação apontou a lesão de grau 2, que normalmente exige um tempo de recuperação superior ao de um simples edema. "No dia 27, a CBF toma responsabilidade pelo problema do Neymar. Pensamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Está trabalhando bem, animado", ponderou o técnico.

Corrida contra o tempo na fase de grupos

Mesmo com a gravidade da lesão de grau 2 limitando os movimentos do atacante que atualmente realiza apenas trabalhos individuais, Ancelotti mantém um cronograma otimista e conta com o jogador ainda na primeira fase do torneio.

