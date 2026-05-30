Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 10 milhões neste sábado (30)

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet

Volantes da Mega-Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

As seis dezenas do concurso 3.013 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 10 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.