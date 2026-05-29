Homem é executado a tiros enquanto consertava motocicleta em Itapissuma

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros enquanto consertava uma motocicleta, na Avenida Agostinho Nunes Machado, em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife. Durante a ação criminosa, uma segunda pessoa também foi baleada.

De acordo com informações repassadas à Polícia, a vítima - identificada como Danilo Francisco da Cunha Soares - estava no local quando homens armados se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Após o crime, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

Ainda segundo a Polícia, Danilo foi atingido por pelo menos sete disparos. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde do município, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, onde teve o óbito confirmado.

Durante o ataque, o proprietário de um bar, de 54 anos, também foi baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, onde permanece internado. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia informou ainda que Danilo tinha passagem pelo sistema prisional e que uma das linhas de investigação apura a possibilidade de o crime ter ligação com disputa entre facções rivais.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio.

“As investigações foram iniciadas e seguirão até o total esclarecimento dos fatos”, destacou a corporação.

