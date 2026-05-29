Suspeito de estupro e cárcere privado contra esposa e filha é preso em Olinda

A prisão do suspeito foi realizada nesta quinta-feira (28), no bairro do Fragoso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Suspeito de estuprar e manter esposa e filha em cárcere privado durante 8 anos, é preso em Olinda (Reprodução/TV Guararapes)

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (28), suspeito de manter a esposa, de 37 anos, e a própria filha em cárcere privado e submetê-las a abusos sexuais, no bairro do Fragoso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil, os crimes aconteciam há cerca de oito anos. A filha do suspeito, que atualmente tem 17 anos, teria começado a sofrer violência quando ainda tinha nove anos.

De acordo com as investigações, as vítimas viviam sob ameaças constantes e eram coagidas a não denunciar o caso. A polícia também apura relatos de violência psicológica dentro da residência.

O suspeito foi preso por equipes da Delegacia do Varadouro, responsável pelas investigações. Após a prisão, ele foi levado para a unidade policial, onde permaneceu na carceragem aguardando audiência de custódia.

A polícia ainda investiga de que forma a denúncia chegou às autoridades e quais eram as condições em que mãe e filha viviam dentro da casa. Durante depoimento na delegacia, o suspeito negou as acusações.

O caso registrado como estupro, ameaça e cárcere privado no âmbito de violência domestica e familiar estão sob a responsabilidade da 07ª Delegacia Seccional de Olinda.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que “na delegacia, ele foi autuado em flagrante delito e após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.”

