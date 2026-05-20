Recife é a quinta capital brasileira com pior qualidade de vida, aponta IPS 2026

No recorte estadual, Pernambuco aparece em 16º lugar entre os estados brasileiros em qualidade de vida

Movimentação nas ruas do Recife (Marina Torres/DP Foto)

Recife é a quinta capital brasileira com pior qualidade de vida, segundo os dados do Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgados nesta quarta-feira (20). A capital pernambucana piorou a média, em relação ao levantamento do ano passado, e agora ocupa a 23ª posição entre as 27 capitais do País, ficando à frente apenas de Salvador (BA), Macapá (AP), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

O levantamento avalia a qualidade de vida nos 5.570 municípios brasileiros com base em indicadores sociais e ambientais, sem considerar critérios econômicos como Produto Interno Bruto (PIB). O índice reúne 57 indicadores distribuídos em três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades.

No cenário nacional, Curitiba (PR), Campo Grande (MS) e Brasília (DF) lideram o ranking entre as capitais com melhor qualidade de vida. Já no Nordeste, João Pessoa (PB) aparece como a capital mais bem colocada no levantamento.

No ranking geral do IPS Brasil 2026, os municípios com melhor qualidade de vida do País concentram-se principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Gavião Peixoto (SP) lidera o levantamento nacional, seguido por Gabriel Monteiro (SP), Jundiaí (SP), Águas de São Pedro (SP) e Curitiba (PR). Em Pernambuco, Fernando de Noronha aparece como o município mais bem colocado no índice (o IPS Brasil considera o arquipélago como município no ranking, por reunir os dados necessários para o cálculo do índice).

Dados do estado

No recorte estadual, Pernambuco aparece em 16º lugar entre os estados brasileiros em qualidade de vida. O desempenho coloca o estado atrás de unidades da federação do Sul e Sudeste, como Santa Catarina, São Paulo e Paraná, mas também evidencia diferenças internas relevantes entre os municípios pernambucanos.

Os dados do IPS mostram que municípios de médio porte do interior têm desempenho superior ao da capital em alguns indicadores. Caruaru, por exemplo, aparece à frente do Recife no ranking estadual, mantendo um índice acima da média pernambucana e também da média nacional.

A pesquisa também reforça desafios históricos enfrentados pela capital pernambucana em áreas ligadas à segurança pública, mobilidade urbana, desigualdade social e infraestrutura urbana. Em março deste ano, levantamento do Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com o Ipsos-Ipec apontou a segurança como o principal problema do Recife para 63% dos moradores entrevistados.

No detalhamento metodológico, o IPS considera indicadores como homicídios, acesso a saneamento, cobertura vacinal, acesso à educação superior, internet, expectativa de vida, áreas verdes urbanas, violência contra mulheres, inclusão social e acesso à cultura e lazer.

O estudo mostra que os principais gargalos brasileiros continuam concentrados em inclusão social, segurança e acesso à oportunidades, enquanto os melhores desempenhos médios estão relacionados à moradia e cobertura de serviços básicos. O levantamento também evidencia a desigualdade regional do País, com municípios do Norte e Nordeste concentrando parte dos menores índices brasileiros.

Cidades pernambucanas com pontuações mais altas no IPS Brasil 2026

1. Fernando de Noronha - 71,75

2. Belo Jardim - 65,57

3. Santa Cruz do Capibaribe - 64,61

4. Paulista - 64,25

5. Petrolina - 63,93

6. Caruaru - 63,87

7. Surubim - 63,86

8. Sairé - 63,84

9. Serra Talhada - 63,67

10. Itacuruba - 63,54

