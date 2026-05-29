Corpo de mulher morta a tiros é encontrado perto de usina em Paudalho, na Mata Norte

Polícia investiga se o corpo foi desovado no local ou se a vítima foi executada no mesmo ponto onde foi encontrado

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Uma mulher foi morta a tiros nas proximidades da Usina Mussurepe, em Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco. Segundo a polícia, a vítima ainda não foi identificada.

De acordo com as informações, o corpo foi localizado na manhã desta quarta-feira (28), em uma estrada de barro, com diversas marcas de disparos de arma de fogo.

Até o momento, a polícia investiga se o corpo foi desovado no local ou se a vítima foi executada no mesmo ponto onde foi encontrado.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da mulher foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso, registrado como homicídio consumado, está sob responsabilidade da 47ª Delegacia de Paudalho.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco não deu maiores detalhes sobre o caso e assegurou que as investigações seguem em andamento.

