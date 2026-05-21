Cachê de Wesley Safadão para o São João de Caruaru será 47% acima do recomendado pelo Painel do MPPE

O Painel de Transparência dos Festejos Juninhos 2026, do MPPE, aponta que o cachê médio de Wesley Safadão, em 2026, corrigido pela inflação, deveria ser de R$ 1.070.403,00; o cantor receberá R$ 1,5 milhão para se apresentar em Caruaru

Cantor Wesley Safadão (Reprodução/Redes sociais)

Uma das novidades do Painel de Transparência dos Festejos Juninos 2026, lançado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) nesta quinta-feira (21), é a possibilidade de conferir a evolução dos cachês custeados com recursos públicos e se a variação corresponde à inflação média nos últimos três anos.

Como apenas sete municípios enviaram dados ao Painel, a reportagem do Diario de Pernambuco fez uma simulação com o campeão de cachês em 2025, Wesley Safadão, para saber o quanto ele deveria receber neste ano, segundo recomendação do MPPE.

O Painel aponta que, em 2024, cachê médio do cantor, em Pernambuco, foi de R$ 900 mil por apresentação. No ano passado, Safadão já recebeu por show uma quantia superior ao que deveria: R$ 1.026.667,00, contra R$ 938.340,00, conforme correção do MPPE.

O percentual de 9,4 acima do valor recomendado no Painel, relativo a 2025, é bem abaixo do que deverá acontecer em 2026.

Com base no valor divulgado no Diário Oficial de Caruaru, no dia 15 de abril, Wesley Safadão receberá R$ 1,5 milhão para se apresentar durante o São João 2026 do município. 47% acima dos R$ 1.070.403,00, cachê “esperado” pelo MPPE, de acordo com a correção da inflação do período.

Como Caruaru não faz parte dos sete municípios que iniciaram os repasses de dados, pelo menos até as 13h30 desta quinta (21), o valor do cachê de Safadão, em 2026, para a apresentação na Capital do Forró, não consta ainda no Painel, apenas o do “Valor Esperado”.

Histórico

O aumento de 47% em relação ao valor corrigido pela inflação para 2026 refere-se à apresentação que o cantor fará em Caruaru. Mas ele será destaque também em festividades juninas de outros municípios de Pernambuco, como já foi anunciado por diversas prefeituras.

Nem todos os valores foram divulgados até agora, o que deve acontecer nos próximos dias com a adesão dos municípios ao Painel de Festividades Juninas do MPPE.

Em 2026, Wesley Safadão defende o título de campeão pernambucano no quesito valor de cachê junino. No ano passado, segundo dados do Painel, ele recebeu R$ 6,16 milhões durante o período, em apresentações no Agreste e Sertão.

Os shows

Safadão chegou a receber por um show, no dia 26 de junho de 2025, a quantia de R$ 1,2 milhão (valor sem o desconto de impostos), em Arcoverde, no Sertão.

Também se apresentou em Caruaru, dia 7, em Petrolina, dia 19, em Surubim, dia 21. Em cada município recebeu R$ 1,1 milhão.

Em Araripina, dia 27, o valor foi de R$ 1,11 milhão.

Para fechar a conta, a apresentação do do dia 22, que a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe pagou “apenas” R$ 550 mil, totalizando os R$ 6,16 milhões.