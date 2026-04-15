Recife decreta ponto facultativo para a segunda (20), véspera do feriado de Tiradentes

A Prefeitura do Recife publicou a decisão no Diário Oficial desta terça garantindo final de semana prolongado aos servidores municipais

Sede da Prefeitura do Recife (Andrea Rego Barros / PCR)

Os servidores públicos do Recife ganharam um final de semana prolongado com decretação de ponto facultativo para a próxima segunda-feira (20), véspera do feriado de Tiradentes.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Recife nesta terça-feira (14).

O ponto facultativo vale para repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do município. A exceção é para os serviços considerados essenciais.

