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Recife decreta ponto facultativo para a segunda (20), véspera do feriado de Tiradentes

A Prefeitura do Recife publicou a decisão no Diário Oficial desta terça garantindo final de semana prolongado aos servidores municipais

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/04/2026 às 11:09

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Sede da Prefeitura do Recife/Andrea Rego Barros / PCR

Sede da Prefeitura do Recife (Andrea Rego Barros / PCR)

Os servidores públicos do Recife ganharam um final de semana prolongado com decretação de ponto facultativo para a próxima segunda-feira (20), véspera do feriado de Tiradentes.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Recife nesta terça-feira (14).

O ponto facultativo vale para repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do município. A exceção é para os serviços considerados essenciais.

feriado , Ponto Facultativ , Recife
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