Ônibus é incendiado na Iputinga, no Recife; empresa diz que grupo de homens ateou fogo

Segundo a empresa de transporte Metropolitana, grupo ordenou que o coletivo fosse esvaziado e, em seguida, cometeu o crime

Ônibus incendiado no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife (Francisco Silva/Cortesia)

Um ônibus foi incendiado na manhã desta quinta-feira (28), no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife. Segundo a empresa de transporte Metropolitana, o coletivo, que fazia a linha 207 (TI Barro/TI Macaxeira) foi alvo de ação criminosa, por volta das 9h20. Não há registro de feridos.

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"O fato ocorreu enquanto o veículo trafegava pela BR-101, nas proximidades do Detran-PE. Um grupo de homens ordenou que o coletivo fosse esvaziado e, em seguida, ateou fogo ao veículo", diz trecho da nota divulgada pela empresa.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que policiais do 13º Batalhão de Polícia Militar foram ao local, isolaram a área e acionaram o Corpo de Bombeiros .

O fogo atingiu também a parte externa do muro de um imóvel próximo à BR-101. Após vistoria, os bombeiros informaram que não foram identificados danos na parte interna da residência.

"A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia do Cordeiro, informa que tomou conhecimento do fato e deu inícios às providências cabíveis", finalizou a corporação.