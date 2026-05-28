Hospital no Grande Recife abre processo seletivo simplificado com mais de 500 vagas

As oportunidades contemplam cargos para profissionais da saúde, além de funções administrativas e de apoio ao funcionamento da unidade hospitalar

Hospital Central de Paulista (Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado do Hospital Central de Paulista, no Grande Recife, que oferta mais de 500 vagas para as áreas assistencial, administrativa e operacional. O prazo vai até esta sexta-feira (29).

As oportunidades contemplam cargos para profissionais da saúde, além de funções administrativas e de apoio ao funcionamento da unidade hospitalar.

A seleção é conduzida pela Hospital do Tricentenário, responsável pela gestão do hospital. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do portal de talentos da instituição.

No site, os candidatos podem consultar os cargos disponíveis, os requisitos exigidos para cada função, atribuições e as etapas do processo seletivo.

As inscrições podem ser feitas clicando aqui.