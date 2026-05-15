Pernambuco anuncia seleção simplificada para Secretaria de Defesa Social

No total, serão 16 vagas disponibilizadas para nove cargos

Sede da SDS-PE (Foto: Divulgação/SDS-PE)

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta sexta-feira (15), que irá abrir um processo de seleção simplificada para contratação temporária de profissionais para atuar na Secretaria de Defesa Social (SDS).

No total, serão 16 vagas disponibilizadas para nove cargos.

Conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, a contratação temporária será precedida de seleção pública simplificada, cujos “critérios devem ser estabelecidos em Portaria Conjunta SAD/SDS”.

Ou seja, o edital deve ser publicado em breve, com mais informações sobre o processo.

Confira os cargos que serão ofertados para a seleção simplificada e o número de vagas: