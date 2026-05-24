Pernambuco abre seleção com salários de até R$ 5,2 mil; inscrições começam nesta segunda (25)

Todos os selecionados irão trabalhar no Recife, com jornada semanal de 40 horas

Famílias deixam casas diante das chuvas em Goiana (Foto: Prefeitura de Goiana)

As secretarias de Administração e de Defesa Social de Pernambuco abrem, nesta segunda-feira (25), inscrições para uma seleção pública simplificada destinada à contratação temporária de profissionais de nível superior para atuação em situações de emergência climática no estado. Ao todo, estão sendo ofertadas 16 vagas, com salários que variam entre R$ 3,3 mil e R$ 5,2 mil.

As oportunidades são para os cargos de Analista Desenvolvedor de Sistemas, Analista Gerenciador de Banco de Dados, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro Estrutural, Engenheiro Geotécnico, Geógrafo, Geólogo, Analista de Hidrologia e Meteorologista. Todos os selecionados irão trabalhar no Recife, com jornada semanal de 40 horas.

De acordo com o edital, os profissionais contratados vão reforçar as equipes técnicas responsáveis pelo monitoramento de áreas de risco, planejamento e fiscalização de intervenções emergenciais, além da execução de obras de contenção em regiões vulneráveis do estado.

A medida busca ampliar a capacidade de resposta do governo estadual diante de eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas, especialmente durante períodos de fortes chuvas, quando aumentam os riscos de alagamentos, deslizamentos de barreiras e outros desastres ambientais.

Os contratos terão duração inicial de até seis meses, podendo ser prorrogados conforme previsto na Lei Estadual nº 14.547/2011. As inscrições seguem abertas até o dia 12 de junho e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto AOCP. O edital completo, com critérios de participação e exigências específicas para cada função, foi publicado no Diário Oficial do Estado deste sábado (23).



Impactos após as chuvas

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As fortes chuvas que atingiram o Grande Recife no início de maio deixaram seis mortos na Região Metropolitana. Cinco vítimas morreram em deslizamentos de barreiras registrados na Zona Norte do Recife e em Olinda, enquanto outra pessoa foi arrastada pela correnteza em São Lourenço da Mata. Durante o temporal, um idoso também desapareceu após entrar no Rio Beberibe, no Recife, e ser levado pela força da água.

Em meio aos impactos dos temporais, o Governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 27 municípios e anunciou um auxílio de R$ 2,5 mil para famílias de baixa renda atingidas.