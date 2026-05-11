UPE abre seleção para Escolas de Aplicação com 331 vagas em quatro cidades

Inscrições começam nesta segunda-feira (11) e seguem até 9 de junho. Provas serão aplicadas em novembro no Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina

A UPE é uma universidade que completa 60 anos em 2025 e é atualmente considerada a melhor instituição estadual no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conforme o Ranking Universitário Folha de SP (Foto: Divulgação/UPE)

A Universidade de Pernambuco anunciou a abertura do processo seletivo 2027 para ingresso nas Escolas de Aplicação localizadas no Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina. Ao todo, estão sendo ofertadas 331 vagas para estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do processo de ingresso da universidade, entre os dias 11 de maio e 9 de junho de 2026. A taxa de inscrição custa R$ 115.

Das vagas disponíveis, 242 são destinadas ao 6º ano do Ensino Fundamental e outras 89 ao 1º ano do Ensino Médio. Candidatos que possuem Número de Identificação Social (NIS) ou que sejam dependentes de servidores da UPE poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 11 e 18 de maio.

Segundo a universidade, as provas estão previstas para serem aplicadas no dia 2 de novembro de 2026, no turno da manhã. Os exames ocorrerão nas cidades onde funcionam as Escolas de Aplicação, conforme a escolha feita pelo candidato no momento da inscrição.

O resultado com a relação dos candidatos classificados deve ser divulgado até o dia 18 de dezembro de 2026.

O Manual do Candidato, com informações detalhadas sobre o processo seletivo, está disponível no portal oficial da UPE. Os interessados também podem obter mais informações pelo telefone (81) 3183-3660 ou pelo e-mail [email protected].