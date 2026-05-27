Vídeo: bebê GIG de mais de 5 kg chama atenção em maternidade do Recife

Bebê GIG de mais de 5 kg chama atenção em maternidade do Recife (Reprodução/Redes sociais)

Um recém-nascido de 5,240 kg e 55 centímetros de comprimento chamou atenção da equipe médica do Hospital da Mulher do Recife (HMR) e repercutiu nas redes sociais nos últimos dias. O bebê Raul, classificado como GIG – uma sigla utilizada na Neonatologia e Obstetrícia para “grande para a idade gestacional” –, nasceu saudável e teve alta hospitalar nesta terça-feira (27), junto com a mãe, Eide Oliveira Dias.

Segundo informe daSecretaria de Saúde do Recife, casos como o de Raul costumam estar associados, em sua maioria, à diabetes gestacional, o que reforça a importância do acompanhamento pré-natal durante a gravidez.

Apesar de já ter tido outro bebê considerado grande – o segundo filho nasceu com 4,4 kg –, Eide afirma que o tamanho do caçula surpreendeu toda a família e a própria equipe médica.

“Foi uma surpresa para mim e para a equipe de saúde. Graças a Deus a gente está bem, Raul também está bem”, contou a mãe em vídeo publicado pela Secretaria de Saúde do Recife.

Segundo Eide, o parto ocorreu de forma tranquila, e ela destacou o atendimento recebido no hospital. “Eu fui muito bem atendida. Antes e depois de Raul nascer, tive a atenção de todos. O que eu precisei, eu tive”, relatou.

A repercussão do nascimento rapidamente ultrapassou os corredores da maternidade. De acordo com a mãe, visitantes, pacientes e profissionais passaram a procurar o bebê para fotos e comentários após a divulgação da história.

O Hospital da Mulher do Recife celebrou o caso e informou que mãe e filho apresentaram boa evolução clínica, recebendo alta com o quadro de saúde estabilizado.

A história ganhou ainda mais simbolismo por acontecer no mês das mães e durante as comemorações dos 10 anos do HMR. “Raul é gigante, mas o amor que eu tenho por ele é maior ainda”, declarou Eide.