Pernambuco tem o segundo maior mercado para empresa de soluções em alimentos e bebidas

Em 2025, a indústria de alimentos em Pernambuco movimentou R$ 31,7 bilhões em valor de produção (Foto: Thatiany Lucena/DP)

Pernambuco se destaca, no Nordeste, como o segundo maior mercado para a empresa global em soluções de processamento e envase e de alimentos e bebidas, Tetra Pak. Pelo seu potencial logístico e localização estratégica no Nordeste, o Recife sedia o escritório regional da empresa. O local é dedicado ao atendimento dos estados da região em soluções de processamento e envase de alimentos e bebidas.

Segundo o Diretor de Vendas da Regional Nordeste da Tetra Pak Brasil, Flavio Lopes, o espaço funciona como um hub regional. “Recife é um ponto estratégico pela sua conectividade logística, principalmente aérea, facilitando o acesso aos demais estados do Nordeste. Pernambuco também é hoje um dos principais mercados consumidores da região e isso reforça a importância de estarmos próximos dos clientes e do comportamento do consumidor local”, aponta Lopes.

Entre os estados nordestinos com maior destaque para a empresa em relação ao consumo, a Bahia possui o maior volume de clientes da empresa, seguido por Pernambuco e Ceará.

Em 2025, a indústria de alimentos em Pernambuco movimentou R$ 31,7 bilhões em valor de produção. Essa fatia representa 2,3% da produção brasileira e também a maior parte do montante alcançado no Nordeste, que durante o ano passado, somou R$ 135,6 bilhões. No estado, o setor é responsável por 1.328 empresas e mantém 88 mil empregos diretos

Apesar de não abrir dados e mais informações sobre números de clientes e a representação de Pernambuco a nível regional e nacional para a marca, por causa de políticas internas da empresa, de acordo com Lopes, se destacam como clientes da Tetra Pak empresas dos segmentos lácteos e sucos. Além de novas categorias, como a Pet Food e bebidas alcoólicas.



Estratégias customizadas

Lopes explica ainda que a Tetra Pak atua com um olhar focado em toda a cadeia do produto, levando em consideração características específicas e locais de cada negócio.

“Desenvolvemos estudos e análises para apoiar clientes e potenciais clientes no desenvolvimento de seus negócios. Além disso, respeitamos as características de cada região e de cada consumidor, o que se traduz em estratégias customizadas junto aos parceiros”, disse.

Funcionando no Brasil desde 1957 e com atuação em mais de 160 países, a Tetra Pak atua em soluções que envolvem toda a cadeia, desde o desenvolvimento de produtos e soluções de processamento, por meio de maquinários, até a etapa da embalagem e envase.

