Nova ferramenta digital promete acompanhar grávidas, mães de bebês e crianças até 2 anos no estado

Programa "Colo de Mãe", da gestão estadual, foi lançado nesta quinta (26). Projeto busca acompanhar grávidas, mães de bebês e crianças de até dois anos em todo o estado, por meio de uma nova plataforma digital

Mulher grávida (Freepik)

O acompanhamento e assistência de grávidas, mães de bebês e crianças de até dois anos terá uma nova ferramenta digital para vigorar em Pernambuco. A novidade é do Programa ‘Colo de Mãe’, lançado nesta quinta (26) pelo Governo do estado, que espera alcançar 20 mil mulheres, a princípio.

O objetivo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), é cadastrar e acompanhar todas as pessoas gestantes, puérperas e crianças até dois anos de idade, por meio uma plataforma digital que disponibiliza atendentes responsáveis por acompanhar o histórico da gestante/puérpera, a agenda de contatos ativos, além de orientar pacientes, receber alertas e registrar entrevistas.

Como fazer

O cadastro no Programa deve ser feito pela própria grávida ou puérpera, no aplicativo PE.GOV ou ligando para o canal 155. O acompanhamento, de acordo com a SES-PE, será por meio de integração com os órgãos municipais de saúde.

O Colo de Mãe incorpora diretrizes de cuidado e proteção à saúde das pessoas em toda a jornada da maternidade, bem como das crianças de zero a dois anos de idade, considerando os cuidados prioritários nos primeiros mil dias de vida.

Assistência

A assistência será ofertada por meio do Serviço de Telemonitoramento, operacionalizada pelas atendentes, denominadas “madrinhas”, por meio da central de telefonia, aplicativo institucional e mensageria instantânea.

Entre as atribuições delas estão o cadastro e confirmação ativa das gestantes no primeiro trimestre, o monitoramento contínuo das consultas de pré-natal, a identificação precoce de ausências e acionamento da busca ativa junto às equipes locais.

Além disso, outras competências são o acompanhamento do puerpério e verificação da realização da consulta pós-parto, o monitoramento do calendário vacinal e das consultas de puericultura, a orientação qualificada diante de sinais de alerta, o encaminhamento e articulação com a rede assistencial e o apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade.

"A madrinha será a responsável pela gestante, puérpera e crianças de 0 a 2 anos de idade. Ela vai monitorar, acolher e orientar de maneira simples e acessível, fortalecendo a confiança das famílias no sistema de saúde e ampliando o cuidado para além das unidades básicas. Além disso, as madrinhas produzem registros e relatórios que alimentam a plataforma e dão suporte à SES-PE e aos municípios, com informações qualificadas”, explicou a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcanti.

Por fim, um guia de acompanhamento contínuo também será disponibilizado pelo Programa Colo de Mãe, por meio do aplicativo PE.GOV.

Na plataforma, são acompanhadas ações de rotina relacionadas ao autocuidado apoiado, com orientações qualificadas que auxiliam as usuárias na condução segura da gestação, do puerpério e no cuidado com a criança, detalha a SES.

Sobre o Colo de Mãe

Segundo a gestão estadual, o investimento no Programa é de R$ 48 milhões, além da doação anual de 184 ambulâncias aos municípios, com custeio anual de R$ 21 milhões.

O Colo de Mãe integra a Política de Atenção Integral à Saúde Materno-Infantil, e estabelece, ainda diretrizes para a atenção ao parto, nascimento e aborto, além de prever a criação de comitês de mortalidade materna, fetal e infantil, para análise, monitoramento e recomendação de medidas corretivas.

A implementação da estratégia será feita em todo o território estadual, observando as diretrizes da Resolução e Pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), estabelecendo indicadores prioritários para monitoramento e avaliação, incluindo a razão de mortalidade materna e a taxa de mortalidade infantil.