Mulher é detida suspeita de tentar comprar bebê em hospital de Caruaru

Denúncia do Conselho Tutelar levou à intervenção da polícia; suspeita teria se passado por acompanhante dentro da unidade

Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru (Divulgação/HMA)

Uma mulher de 38 anos foi detida após suspeita de tentar adotar ilegalmente um recém-nascido nas dependências do Hospital da Mulher do Agreste (HMA), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na noite do sábado (14) e teria envolvido uma tentativa de negociação para a compra do bebê.

De acordo com o hospital, a situação veio à tona após uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar, que alertou a unidade de saúde sobre uma possível tentativa de comercialização de um recém-nascido dentro do hospital.

A mulher estaria se passando por acompanhante de uma paciente e teria se envolvido em uma negociação para adquirir o bebê. Assim que a direção da unidade foi informada da suspeita, os protocolos de segurança foram acionados e a Polícia Militar foi chamada para averiguar a situação.

A suspeita foi abordada e conduzida pelos policiais até uma delegacia da cidade para prestar esclarecimentos.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, no mesmo dia, a prisão em flagrante da mulher pelo crime de falsidade ideológica. O caso ocorreu no bairro Santa Rosa, em Caruaru, e está sob responsabilidade da 90ª Delegacia de Polícia do município.

Segundo a corporação, um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

O Hospital da Mulher do Agreste afirmou ainda que colaborou com as autoridades e reforçou que as medidas de segurança foram adotadas imediatamente após a denúncia para garantir a proteção do recém-nascido e das demais pacientes da unidade.