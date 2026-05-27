Mulher é encontrada morta dentro de casa em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

O corpo da mulher de 35 anos foi localizado nesta terça-feira (26), dentro de casa, no bairro São Francisco, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 35 anos, identificada como Elisabeth Santos de Barreto, foi encontrada morta dentro de casa no início da tarde desta terça-feira (26), no bairro São Francisco, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações repassadas por colegas de trabalho à Polícia, a mulher não era vista desde a última sexta (22), quando teria ido ao trabalho pela última vez. Desde então, também deixou de responder mensagens e ligações, o que causou preocupação.

Diante do desaparecimento, colegas decidiram ir até a residência da mulher, localizada na 2ª Travessa Amaury de Medeiros. No local, perceberam um forte odor vindo do interior do imóvel e resolveram arrombar a porta.

Elisabeth foi encontrada sem vida e já em avançado estado de decomposição.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área até a chegada do Instituto de Criminalística (IC). Após perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

O caso registrado como morte a esclarecer segue sob a responsabilidade da 90ª Delegacia de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que "as investigações seguem em andamento".