Motociclista morre após ser atingido por picape na BR-423, em Cachoeirinha, no Agreste
O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (26), quando o motociclista tentava atravessar o KM 37,5 da BR-423, no município de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 27/05/2026 às 08:03
Motociclista morre após colisão com carro na BR-423 (Foto: ASCOM/PRF)
Um motociclista de 47 anos, identificado como Daniel Mendonça da Silva Filho, morreu após colidir com um carro de passeio na noite desta terça-feira (26), no Km 37 da BR-423, no município de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no KM 37,5 da rodovia. Daniel pilotava uma motocicleta e tentava atravessar a pista quando acabou sendo atingido por uma picape Fiat Toro.
Por conta do impacto, Daniel não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.
O motorista da picape, morador de Garanhuns, permaneceu no trecho da rodovia, prestou esclarecimentos às autoridades e foi liberado em seguida.
Equipes da PRF, do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil de Pernambuco estiveram na ocorrência realizando os procedimentos periciais e o controle do trânsito.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
O que diz a Polícia Civil
"A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou nesta quarta-feira (27), por meio da 15ª Delegacia de Belo Jardim, a ocorrência de acidente de trânsito, na BR 423, que vitimou fatalmente um homem de 47 anos. A vítima foi a óbito no local, após uma colisão entre sua motocicleta e um veículo. As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso".