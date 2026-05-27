Ataque a tiros deixa um morto e outro ferido em barbearia no Cabo de Santo Agostinho

O ataque a tiros aconteceu na noite desta terça-feira (26), dentro de uma barbearia na comunidade Vila Claudete, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Um homem morreu e outro ficou ferido durante um ataque a tiros dentro de uma barbearia na noite desta terça-feira (26), na comunidade Vila Claudete, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. A vítima foi identificada inicialmente como Gustavo, de 21 anos.

Segundo informações repassadas à Polícia, criminosos armados chegaram ao estabelecimento e efetuaram vários disparos contra as vítimas. Guga, como era conhecido popularmente, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Já o segundo homem baleado, de 34 anos e que não teve a identidade divulgada, foi socorrido para uma unidade hospitalar da região. O estado de saúde dele não foi informado.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco isolaram a área até a chegada do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminahdo para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

"As investigações seguem em andamento", destacou a corporação.