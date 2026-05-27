A operação, realizada na manhã desta quarta-feira (27), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no Recife, Jaboatão dos Guararapes (PE) e Natal (RN)

Quadrilha suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Pernambuco e RN (Ascom/PCPE)

Uma quadrilha investigada por corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro, foi alvo de cinco mandados judiciais na manhã desta quarta-feira (27), durante a deflagração da Operação “4K”, da Polícia Civil de Pernambuco.

Segundo a corporação, as investigações tiveram início em setembro de 2025. Nesta quarta, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo Juízo da Vara dos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária do Recife.

As ordens judiciais foram cumpridas no Recife, Jaboatão dos Guararapes (PE) e Natal (RN).

Durante o cumprimento os policiais apreenderam celulares, um cofre com dinheiro em espécie, dois revólveres, duas espingardas e munições.

A operação contou com a participação de 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. As investigações também tiveram apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público de Pernambuco, e da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

