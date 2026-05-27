° / °
Vida Urbana
CLIMA

Chove mais forte na Mata Norte nas últimas 12 horas, diz a Apac; confira os municípios

Com exceção de Triunfo, no Sertão, todos os outros municípios que apresentaram maiores volumes de chuva são da Zona da Mata Norte, nas últimas 24 horas

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/05/2026 às 07:26

Seguir no Google News Seguir

Chuva/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Depois de dois dias de chuva mais forte na Zona da Mata Sul e proximidades da Região Metropolitana, as plataformas de coleta de dados pluviométricos da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) apontaram maior acumulado de água para o sentido norte.

Com exceção de Triunfo, no Sertão, que registrou 34,6mm, todos os outros municípios com mais chuva nas últimas 12 horas são da Zona da Mata Norte.

Em Goiana, o volume de água no período chegou superar os 30mm. Paulista, Abreu e Lima, e Igarassu variaram de 22mm a 20mm, até as 7h10 desta quarta-feira (27).

Considerando as últimas 24 horas, Recife foi a cidade onde mais choveu em Pernambuco, superando os 56mm.

Goiana e Abreu e Lima registraram 53mm e 51mm, respectivamente. Em Olinda, na Região Metropolitana, o acumulado ficou pouco acima dos 42mm.

MATA NORTE
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP