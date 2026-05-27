Chove mais forte na Mata Norte nas últimas 12 horas, diz a Apac; confira os municípios

Com exceção de Triunfo, no Sertão, todos os outros municípios que apresentaram maiores volumes de chuva são da Zona da Mata Norte, nas últimas 24 horas

Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Depois de dois dias de chuva mais forte na Zona da Mata Sul e proximidades da Região Metropolitana, as plataformas de coleta de dados pluviométricos da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) apontaram maior acumulado de água para o sentido norte.

Com exceção de Triunfo, no Sertão, que registrou 34,6mm, todos os outros municípios com mais chuva nas últimas 12 horas são da Zona da Mata Norte.

Em Goiana, o volume de água no período chegou superar os 30mm. Paulista, Abreu e Lima, e Igarassu variaram de 22mm a 20mm, até as 7h10 desta quarta-feira (27).

Considerando as últimas 24 horas, Recife foi a cidade onde mais choveu em Pernambuco, superando os 56mm.

Goiana e Abreu e Lima registraram 53mm e 51mm, respectivamente. Em Olinda, na Região Metropolitana, o acumulado ficou pouco acima dos 42mm.

