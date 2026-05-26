Governo de Pernambuco defende avanços na segurança após divulgação do Atlas da Violência

Novos agentes da Polícia Militar de Pernambuco reforçam segurança no estado (Foto: Crysli Viana/Acervo DP Foto)

Apesar de Pernambuco aparecer entre os estados mais violentos do Brasil no Atlas da Violência 2026, o governo do estado afirma que os índices de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) vêm apresentando queda consecutiva nos últimos anos. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (26), com dados que vão de 2014 a 2024.

Em nota divulgada após a publicação do levantamento do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Secretaria de Defesa Social (SDS) destacou que Pernambuco reduziu os registros de violência letal em 2025 e manteve a tendência de queda nos primeiros meses deste ano.

O Atlas aponta que Pernambuco registrou 3.534 homicídios em 2024 e teve taxa de 37,3 mortes por 100 mil habitantes, a terceira maior do país, atrás apenas do Amapá e da Bahia. O levantamento também mostra que o estado segue acima da média nacional, que ficou em 20,1 homicídios por 100 mil habitantes.

Na avaliação da SDS, porém, os números precisam ser analisados levando em consideração diferenças metodológicas entre os dados do Atlas e os registros oficiais da segurança pública estadual.

Segundo a pasta, o estudo utiliza informações do DATASUS, enquanto os dados oficiais do estado contabilizaram 3.464 Mortes Violentas Intencionais em 2024, com taxa de 36,3 casos por 100 mil habitantes.

O governo estadual ressaltou ainda que Pernambuco encerrou 2025 com redução de 9,3% na taxa de MVIs em relação ao ano anterior. De acordo com a SDS, o índice caiu de 36,3 para 32,9 mortes por 100 mil habitantes.

A gestão também destacou resultados mais recentes do programa Juntos pela Segurança. Entre janeiro e abril de 2026, Pernambuco registrou 947 MVIs, número 15,1% menor que o contabilizado no mesmo período de 2025, quando houve 1.116 casos. Em comparação com o primeiro quadrimestre de 2022, a redução apontada pelo Estado foi de 26,1%.

Mesmo com a defesa apresentada pelo governo, os dados do relatório mostram ainda que o estado possui duas cidades entre as 20 mais violentas do Brasil entre os municípios com mais de 100 mil habitantes: Cabo de Santo Agostinho, na 14ª posição, e São Lourenço da Mata, na 16ª.

No documento, os pesquisadores também chamam atenção para o crescimento dos chamados homicídios ocultos, mortes violentas inicialmente classificadas sem causa definida e posteriormente estimadas como homicídios. Considerando esse cálculo, Pernambuco chegou a 3.658 homicídios estimados em 2024, com taxa de 38,6 por 100 mil habitantes.

Em nota, a SDS afirmou que seguirá ampliando investimentos em tecnologia, inteligência, infraestrutura, contratação de profissionais e fortalecimento das ações operacionais e preventivas com foco na redução da violência e preservação da vida.

