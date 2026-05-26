Cabo e São Lourenço estão entre os 20 municípios mais violentos do Brasil, diz atlas 2026
Cabo é 14º e São Lourenço,16º
Publicado: 26/05/2026 às 14:14
Duas cidades do Grande Recife estão entre as 20 mais violentas do Brasil, no ranking que faz a relação entre população e a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, segundo o Atlas da Violência divulgado nesta terça (26).
O levantamento põe o Cabo de Santo Agostinho na 14ª posição no país e São Lourenço da mata, na 16ª colocação.
O relatório anual é produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).
Entre as cidades mais violentas, a taxa de homicídios do Cabo de Santo Agostinho é de 59,9 mortes por 100 mil habitantes e a de São Lourenço da Mata, de 56,9. No país, o maior índice é da cidade de Maranguape (CE), com 87,2.
O Recife, conforme o atlas, tem taxa de 45,5 mortes por 100 mil habitantes, e ocupa o quarto lugar entre as capitais mais violentas do Brasil. No ranking geral das cidades, é a 36ª.
O atlas aponta Pernambuco como o terceiro estado brasileiro com maior taxa de homicídios.
No ano de 2024, último analisado pelo Atlas, Pernambuco teve 3.534 homicídios.
Em comparação ao de 2014, quando houve 3.358 casos, o aumento foi de 5,2%.
A taca de homicídios do estado ficou em 37,3 em 2024, índice é menor que registrado dez anos antes, quando era de 36,9 assassinatos a cada 100 mil residentes.
No cenário nacional, Pernambuco fica atrás apenas do Amapá (45,7) e da Bahia (40,9). Para o Brasil, o levantamento indicou uma taxa de 20,1.