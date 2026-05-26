Goiana anuncia auxílio emergencial de R$ 2.500 para afetados pelas enchentes

Famílias deixam casas diante das chuvas em Goiana (Foto: Prefeitura de Goiana)

A Prefeitura de Goiana, na Zona da Mata Norte do estado, anunciou que irá pagar um auxílio emergencial de R$ 2,5 mil para as famílias afetadas pelas enchentes provocadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade este mês. A medida foi divulgada pela gestão nesta terça-feira (26).

Segundo o procurador-geral do município, Rodrigo Dias, o projeto de lei deverá ser enviado à Câmara Municipal até a próxima quinta-feira (28), em regime de urgência, para agilizar a análise, a aprovação e permitir que o pagamento seja realizado o mais rápido possível às famílias cadastradas.

Ainda de acordo com as informações repassadas pela gestão, as famílias que receberão o auxílio já foram cadastradas e acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, conforme a gestão, visando “garantir que o benefício seja destinado a quem realmente necessita do apoio emergencial”.

O projeto autorizando a liberação dos recursos já foi encaminhado à Câmara de Vereadores, segundo a prefeitura.

Mesmo diante da atual situação, Goiana terá a programação junina e as tradições religiosas mantidas, segundo o secretário de Turismo e Cultura, Edypo Pessoa.

De acordo com ele, serão realizadas as tradicionais trezenas de Santo Antônio, além das Fan Fests no Pátio da Misericórdia, com telão e atrações musicais durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, integrando a programação junina do município.

