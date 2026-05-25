Inmet prevê chuva forte para 66 municípios de Pernambuco nesta segunda (25)

Segundo alerta do Inmet, a chuva está prevista para municípios da Região Metropolitana, zonas da mata e parte do Agreste

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, na madrugada desta segunda-feira (25), a previsão de chuva forte para 66 municípios de Pernambuco.

Estão com bandeira amarela, ou Perigo Potencial, a Região Metropolitana do Recife, zona da mata Norte e Sul, além de parte do Agreste.

O risco de severidade é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

No começo da manhã, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) havia registrado, nas últimas 24h, os maiores volumes de chuva em municípios da Zona da Mata Sul.

Rio Formoso e Tamandaré chegaram a superar os 40mm de água acumulada no período.

