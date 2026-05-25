Apac: Mata Sul concentra maior volume de chuva em PE, com municípios superando 40 mm

Rio Formoso e Tamandaré, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas

Chuva forte alagou estradas em Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Nas últimas 24 horas, a chuva se concentrou na Zona da Mata Sul de Pernambuco, com dois municípios chegando a superar os 40 milímetros (mm) de acúmulo de água.

Conforme o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), do domingo (24) até o começo da manhã desta segunda-feira, choveu mais em Rio Formoso, com 43,2 mm, e em Tamandaré, com 42,2 mm.

A chuva também chegou forte em outros municípios da Zona da Mata Sul, como Barreiros e São José da Coroa Grande, ambos na faixa dos 35mm.

Outra cidade que aparece no painel da Apac com 35mm é Bonito, no Agreste do estado. Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, registrou acúmulo de 30mm.

Considerando as últimas 12 horas, ou seja, das 20h do domingo às 8h desta segunda, a chuva foi mais intensa em Rio Formoso, com 32,2mm. Tamandaré vem a seguir com 28,6mm.



