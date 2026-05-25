Apac divulga alerta de chuva moderada para Grande Recife e Zona da Mata

O aviso é válido até as 23h desta terça-feira (26)

Diario de Pernambuco

Publicado: 25/05/2026 às 17:14

Parque de Esculturas Francisco Brennand, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, nesta segunda-feira (25), um alerta de chuva para o Grande Recife, Mata Sul e Mata Norte. O aviso é válido até as 23h desta terça (26).

"A atuação de uma confluência dos ventos em baixos níveis favorece a formação de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva entre a madrugada e ao longo desta terça-feira (26)", explicou a Apac.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuva para o Grande Recife, Zona da Mata e também para o Agreste nesta terça (26).

