Apac divulga alerta de chuva moderada para Grande Recife e Zona da Mata
O aviso é válido até as 23h desta terça-feira (26)
Publicado: 25/05/2026 às 17:14
Parque de Esculturas Francisco Brennand, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, nesta segunda-feira (25), um alerta de chuva para o Grande Recife, Mata Sul e Mata Norte. O aviso é válido até as 23h desta terça (26).
"A atuação de uma confluência dos ventos em baixos níveis favorece a formação de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva entre a madrugada e ao longo desta terça-feira (26)", explicou a Apac.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuva para o Grande Recife, Zona da Mata e também para o Agreste nesta terça (26).