Pernambuco tem dois representantes na Olimpíada Internacional de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Pela primeira vez desde a criação da competição, metade da delegação brasileira é composta por estudantes pernambucanos

A Olimpíada, voltada a estudantes de países lusófonos, está programada para acontecer em Moçambique, no mês de outubro (Divulgação/Colégio GGE)

No dia 28 de abril, foram divulgados os nomes dos quatro jovens que irão integrar a delegação brasileira para a Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OMCPLP). Entre os selecionados para representar o Brasil estão, pela primeira vez, dois estudantes pernambucanos: Matheus Mendes e Diogo Acioli, ambos do Colégio GGE. Além deles, outros dois estudantes, de São Paulo e do Ceará, também representarão o país.

O professor Márcio Gomes acompanhou os alunos durante todo o treinamento e destaca a importância da conquista: “A OMCPLP era justamente a única grande olimpíada internacional de matemática em que ainda não tínhamos representantes. Pernambuco havia enviado apenas dois estudantes em toda a história da competição, um em 2012 e outro em 2017, e agora teremos dois pernambucanos simultaneamente representando o Brasil”.

Criada em 2011, a OMCPLP (Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) reúne estudantes de países lusófonos, como Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. O seu principal objetivo é fortalecer o ensino da matemática e promover integração científica e cultural entre esses países. Neste ano, a olimpíada está programada para acontecer em Moçambique, no mês de outubro.

As provas serão realizadas ao longo de dois dias, cada um abordando três problemas em áreas como geometria, álgebra, combinatória e teoria dos números. O alto nível das questões é o principal desafio da competição, já que elas não são baseadas em conteúdo escolar tradicional e exigem criatividade, profundidade matemática e muita maturidade intelectual.

Matheus Mendes, aluno do 1º ano do Ensino Médio e um dos representantes brasileiros, traz seu conselho para aqueles que também desejam competir: “Faça as questões porque gosta de matemática, treine com as provas anteriores das principais competições do mundo, principalmente da OBM, e quando achar que não consegue fazer uma questão, só siga em frente. É difícil mas, às vezes, nós não conseguimos mesmo.”

No Colégio GGE, a preparação para a competição acontece ao longo de todo o ano letivo. O processo inclui aulas exclusivas voltadas para olimpíadas, acompanhamento individualizado, simulados semanais e treinamentos específicos focados tanto na OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática) quanto nos testes seletivos que definem os representantes brasileiros.

Essa cultura já consolidada cria um ambiente que estimula os jovens a se dedicarem cada vez mais às competições acadêmicas. Diogo Acioli, aluno do 9º ano do Ensino Fundamental e integrante da delegação, destaca o apoio oferecido pela instituição ao longo da trajetória olímpica. “Ser aluno do GGE foi essencial na minha caminhada olímpica. O colégio me ofereceu muito suporte e recursos que eu não tinha antes e que dificilmente se encontram em outras escolas. Sou muito grato por toda essa ajuda”, afirma.

TRÊS DÉCADAS DE ATUAÇÃO

No ano em que completa três décadas de atuação, o Colégio GGE teve a certificação internacional ISO 21001 revalidada e ampliada para outras unidades do grupo. A norma reconhece padrões de qualidade na gestão de instituições de ensino.

Após um processo de avaliação dos processos educacionais da escola, o selo foi concedido a seis unidades localizadas no Recife, em Caruaru, João Pessoa e Petrolina. Com o reconhecimento, a instituição se torna o único colégio do país a ter a norma aplicada em todos os segmentos de ensino, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

