Mulher morre atropelada após se jogar de caminhonete na BR-408, em São Lourenço da Mata

A mulher se jogou da caminhonete em movimento e foi atropelada na manhã desta segunda-feira (25), na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife

PCPE (Arquivo/DP)

Uma mulher de 23 anos morreu após ser atropelada por um ônibus ao se jogar de uma caminhonete em movimento na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (25), nas proximidades do bairro de Penedo.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava em uma caminhonete com o companheiro quando, durante uma discussão, teria se lançado para fora do veículo.

Um ônibus que passava pela rodovia no momento acabou atropelando a mulher, que foi arrastada e morreu ainda no local.

O condutor da caminhonete, um homem de 34 anos, foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Pernambuco, em Camaragibe, onde prestou depoimento. Na saída para a audiência de custódia, ele confirmou que a vítima era sua companheira.

Segundo o suspeito, os dois haviam ingerido bebida alcoólica e discutiam dentro do veículo, mas ele afirmou não saber o motivo pelo qual a mulher teria se lançado na pista. Ainda segundo informações extraoficiais, uma segunda mulher estava na caminhonete.

Após pericia no local, o corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de acidente de trânsito com vítima fatal e condução de veículo sob efeito de álcool.

O caso foi registrado na 37ª Delegacia de Camaragibe. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", declarou a corporação.